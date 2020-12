Com nomeação de Deb Haaland, Biden confirma diversidade na equipe do governo

O diário Espanhol El País destaca a diversidade da equipe de governo escolhida por Joe Biden após a indicação de Deb Haaland para chefiar o Departamento do Interior dos Estados Unidos. © Fotomontagem RFI/Adriana de Freitas

Texto por: RFI 3 min

"Enfim a diversidade". É com este título que o editorial do jornal espanhol El País celebra nesta sexta-feira (18) as escolhas do presidente americano eleito, Joe Biden, de um gabinete que reflete as diferentes origens da sociedade americana.