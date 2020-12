Trump minimiza gigantesco ataque cibernético nos EUA; Otan examina se foi atingida

O presidente americano Donald Trump minimizou neste sábado (19) o ciberataque gigantesco contra as agências do governo dos Estados Unidos, garantindo que está "sob controle" e subestimando a importância da Rússia nas invasões. A Otan realiza uma operação de segurança informática para averiguar se seus dados foram acessados.

"Fui completamente informado e tudo está sob controle", tuitou Trump, em seus primeiros comentários públicos sobre o ataque. Ele acrescentou que "Rússia Rússia Rússia é o canto prioritário quando algo acontece" e sugeriu que a China "pode" também estar envolvida.

O magnata republicano aproveitou para reforçar as suas acusações de fraude na eleição presidencial de 3 de novembro. "Também poderia ter havido um ataque às nossas ridículas máquinas de votação", disse. "Agora é óbvio que ganhei, tornando isso uma vergonha ainda mais corrupta para os Estados Unidos", acrescentou, em mais uma alegação infundada de supostas irregularidades na votação vencida pelo democrata Joe Biden.

As declarações são feitas um dia depois de o secretário de Estado Mike Pompeo dizer que a Rússia estava por trás do imenso ataque cibernético, que também afetou outros alvos no mundo e que, de acordo com especialistas, poderia ter um impacto de longo alcance e levar meses para ser desvendado.

"Acho que agora podemos dizer que está bastante claro que foram os russos que participaram dessa atividade", acusou Pompeo no programa The Mark Levin Show, na sexta-feira (18).

A Microsoft afirmou na quinta-feira ter notificado mais de 40 clientes afetados por malware, o que, segundo especialistas em segurança, permitiu aos hackers acesso irrestrito às suas redes. Cerca de 80% das pessoas afetadas estão nos Estados Unidos. Os demais foram identificados no México, na Espanha, na Bélgica, no Reino Unido, no Canadá, em Israel e nos Emirados Árabes Unidos.

Rússia nega participação

A Agência de Infraestrutura e Segurança Cibernética dos EUA afirmou, na quinta-feira, que o ataque representava um "sério risco" e que frustrá-lo seria "altamente complexo". Biden expressou "grande preocupação" com a questão, enquanto o senador republicano Mitt Romney culpou a Rússia e criticou o que chamou de "silêncio imperdoável" da Casa Branca.

Neste sábado, o Departamento de Estado informou que os Estados Unidos fecharão seus dois últimos consulados na Rússia, o de Vladivostok (extremo oriente) e o de Ecaterimburgo (centro). Não está claro se essas medidas entrarão em vigor antes de Biden tomar posse, em 20 de janeiro.

Otan faz operação de segurança informática

A Otan declarou hoje que, após os ataques, estava realizando uma revisão completa de seus sistemas informáticos. "Até o momento, não encontramos rastro de alguma invasão das redes da Otan. Nossos especialistas continuam analisando a situação para identificar e deter qualquer risco potencial", disse uma alta fonte da organização, à AFP.

Com informações da AFP

