EUA: nova morte de homem negro desarmado por policial branco gera revolta

Manifestantes em frente à casa de Andre Hill, nesta quinta-feira (24). Desarmado, Hill foi assassinado por um policial branco na cidade de Columbus. REUTERS - MEGAN JELINGER

Texto por: RFI 3 min

Nos Estados Unidos, em apenas três semanas, dois homens negros desarmados foram mortos por policiais brancos. Na quinta-feira (24), o chefe da polícia de Columbus, capital do Estado de Ohio, recomendou a demissão do policial que matou Andre Hill, 47, no início desta semana. Pelo menos nesta cidade, as autoridades parecem querer agir rapidamente.