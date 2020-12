EUA: veículo explode no centro de Nashville após misteriosa contagem regressiva

Um trailer (motorhome) explodiu na manhã de sexta-feira, dia de Natal, no centro de Nashville, após uma contagem regressiva assustadora por um alto-falante, um ato "deliberado" segundo a polícia local, que confirma danos dramáticos à cidade, capital da música country dos Estados Unidos.

A explosão ocorreu às 6h30 (hora local), causando grandes danos às fachadas dos edifícios em volta. As janelas de muitos apartamentos, lojas e escritórios foram destruídas. Detritos - vidro, galhos de árvores, tijolos - ficaram espalhados pelo solo, canos de água rompidos e veículos estacionados danificados ou totalmente queimados.

Pelo menos três pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos leves, disseram os bombeiros. A explosão, em um distrito comercial, foi sentida por vários quilômetros ao redor.

"Acreditamos que foi um ato deliberado", disse o porta-voz da Polícia de Nashville, Don Aaron, em um comentário inicial.

O bairro foi isolado pela polícia. O FBI e a Agência Federal de Armas e Explosivos assumiram a liderança na investigação. E o presidente Donald Trump "foi informado" da situação, disse a Casa Branca.

Uma patrulha policial, que havia sido chamada pouco antes das 6h da manhã para os tiros, notou a van estacionada em frente a um prédio da empresa AT&T na 2nd Avenue North.

Os policiais "ouviram uma gravação" de dentro do veículo avisando que uma bomba explodiria um quarto de hora depois, disse o chefe de polícia John Drake, no meio do dia.

"Evacue agora, há uma bomba. Uma bomba está neste veículo e vai explodir", disse uma voz feminina nesta mensagem no alto-falante antes de iniciar uma contagem regressiva, disseram testemunhas ao jornal local Tennessean.

Evacuação de emergência

Esse aviso permitiu que a polícia batesse de porta em porta pedindo aos moradores dos prédios vizinhos que deixassem o local.

A polícia postou uma foto do motorhome de cor creme no Twitter, antes que ele parasse no local da explosão.

Várias equipes de cães inspecionaram a área da explosão durante toda a manhã, mas não encontraram nenhuma outra carga, disse Don Aaron.

Os bombeiros também examinaram os edifícios afetados para uma primeira estimativa da extensão dos danos e foram de porta em porta em busca de possíveis vítimas.

As autoridades não forneceram mais detalhes sobre a investigação em curso.

O motivo para este ato é atualmente desconhecido. "O veículo explodiu em frente ao prédio da AT&T, não sabemos se foi uma coincidência ou se foi proposital", disse o porta-voz da polícia. A polícia também não sabe se alguém estava dentro da van no momento da explosão.

"Sorte"

O prefeito de Nashville, John Cooper, disse que a cidade teve "muita sorte" por haver tão poucos feridos, apesar dos danos "espetaculares".

“Aconteceu na manhã de Natal, é uma pena, mas acho que qualquer outra manhã teria sido muito pior” porque teria havido muito mais gente neste bairro comercial, explicou.

Questionado sobre os motivos que teriam levado os autores da explosão a visar sua cidade, ele explicou que Nashville, templo da música country, era "famosa". “Se as pessoas querem atenção e publicidade, às vezes elas vêm aqui”, disse ele.

A explosão ocorreu não muito longe da Torre AT&T, um arranha-céu icônico da cidade apelidado de "Torre do Batman" por causa de seu formato.

A explosão também danificou as instalações da companhia telefônica norte-americana. “O serviço para alguns clientes de Nashville e da região pode ser afetado”, alertou a AT&T no Twitter.

