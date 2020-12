Imunologista da Casa Branca teme agravamento da epidemia de Covid-19 nos EUA após festas

Anthony Fauci, o principal especialista em imunologistas do governo dos Estados Unidos, disse que ele próprio viajou para vacinar o Papai Noel. JIM WATSON, thibaud MORITZ AFP/Archivos

O imunologista americano Anthony Fauci teme que a pandemia de Covid-19 se agrave nos Estados Unidos depois das festas de fim de ano. "Eu compartilho a preocupação do presidente eleito (Joe) Biden de que as coisas podem piorar no decorrer das próximas semanas", afirmou o especialista em doenças infecciosas ao canal CNN neste domingo (27).