"2020: bom para Maduro, ruim para a Venezuela e muito pior para a democracia", diz analista

Uma mulher vota em uma escola de Caracas, em 6 de dezembro de 2020, durante as eleições legislativas da Venezuela.

Nicolás Maduro só tem a comemorar. Para o chavismo 2020 foi de grandes conquistas. O ano, que começou incerto e sob pressão internacional, fechou com a consolidação no poder do herdeiro político de Hugo Chávez. Mesmo a tempestade que se aproximava do país petroleiro representada pela escassez de gasolina foi usada para alinhavar contratos com países aliados. O presidente transformou a pandemia em uma grande aliada, aproveitando para estagnar os oponentes. Com manobras astutas, foi sedimentada a chamada dinastia Maduro em uma Venezuela empobrecida e cada vez mais longe da democracia.

Publicidade Leia mais

Por Elianah Jorge, correspondente da RFI na Venezuela

A ridicularização da figura de Juan Guaidó, então reconhecido como presidente interino por mais de 50 países, tentando saltar a grade da Assembleia Nacional, em janeiro deste ano, foi uma palinha do que o chavismo estava disposto a fazer para reconquistar o Poder Parlamentar. Foi com a arbitrária posse de Luis Parra como chefe do Parlamento que surgiu a “nova oposição” , com quem o chavismo sentou para conversar e ampliar ações. Ponto para Maduro.

“Desde o começo de 2020 Maduro tentava tirar o poder de Juan Guaidó sufocando-o por meio de ações para reduzir a oposição. Isso aconteceu quando colocou uma junta na direção da Assembleia Nacional formada por aliados do presidente Maduro. Este grupo tirou espaço físico (da oposição) na Assembleia Nacional”, explica o analista político Dimitris Pantoulas.

Enquanto isso, os Estados Unidos reforçavam as ameaças. Chegaram a oferecer US$ 15 milhões por informações sobre o paradeiro de Nicolás Maduro e de integrantes da cúpula chavista. O ambiente político na Venezuela era de tensão.

A maré começou a ficar favorável em meados de março, quando foram divulgados os primeiros casos da Covid-19 no país. De imediato foi imposta o lockdown radical, com espaço aéreo e fronteiras terrestres fechadas.

Com o medo no ar, a população freou a rotina. Até mesmo as centenas de pessoas que reviram lixo em busca de comida sumiram das ruas.

Para abrandar a fome, abundaram as hortas familiares. Quem não podia plantar, encontrou alívio nas árvores frutíferas espalhadas no país.

Um milhão de bolívares

Sem poder combater o terceiro ano de hiperinflação, Maduro viu o bolívar perder espaço para o dólar. Ele garante esta não é nem será a moeda oficial da Venezuela, apesar do tabelamento de preços dos alimentos em dólares . Um único dólar chega a custar mais de 1 milhão de bolívares, de acordo com a taxa oficial do Banco Central venezuelano. Já o salário mínimo é de 800 mil bolívares.

“A dolarização de fato que acontece na Venezuela aumenta a desigualdade social. Por outro lado, surge uma economia de “bodegones”, lojas que vendem produtos importados 100% mais caros que nos Estados Unidos. Cerca de 80% da população não pode adquirir esses bens”, descreve o deputado e economista José Guerra.

Ainda não há dados atualizados sobre a fome e a desnutrição neste país dito socialista. Mas a Venezuela está em quarto lugar na lista de países em crise alimentar, superando inclusive a Etiópia, de acordo com um relatório divulgado em abril pela Organização das Nações Unidas.

O próximo problema de Maduro tinha tudo para balançar a cadeira presidencial. A nação petroleira e sócia-fundadora do Organização de Países Produtores de Petróleo (OPEP) ficou sem gasolina. A falta de investimentos nas refinarias, somada a um sistema corrupto e à asfixia causada pelas sanções à produção petroleira local reduziram a geração de combustível. Isso impactou a atividade econômica, que retrocedeu mais de 25% no primeiro trimestre deste ano, de acordo com fontes não oficiais.

Enquanto nos canais estatais eram anunciadas medidas para evitar o contágio do novo coronavírus, nas imediações dos postos de gasolina as filas abundavam.

Dando de ombros aos Estados Unidos, que ameaçavam novas sanções, Maduro começou a importar combustível do Irã em troca de ouro extraído do sul venezuelano . A chegada dos cargueiros iranianos representou alívio à população e, de certa forma, ao governo. A mudança de status de país produtor-exportador para agora importador, e o início do pagamento em dólares do outrora gratuito combustível gerou apenas indignação .

A hora da virada

“O lockdown e a falta de gasolina foram fatores que mudaram o foco de atenção. Sem contar que a falta de gasolina na Venezuela não teve o resultado esperado em torno de possíveis protestos”, descreve Pantoulas.

Este foi o ponto da virada. Além da indireta mensagem aos sancionadores, o governo de Maduro dava sinais de que estava disposto a trocar bens e serviços com países aliados e que ignorem as ameaças internacionais.

A partir daí o Irã ampliou as exportações de combustível e de alimentos ao país socialistas, inclusive abrindo um supermercado com produtos iranianos na capital Caracas .

No setor político, Juan Guaidó via sua popularidade minguar. O chamado para defender os médicos - que lutavam na linha de frente contra a Covid-19 sem equipamentos adequados – virou chacota. Tanto Guaidó como Maduro amargaram na predileção popular. De acordo com um instituto de pesquisas, o presidente venezuelano chegou a ter 80% de rejeição.

O país também amargou com os constantes cortes de eletricidade, com a falta de água encanada e com a escassez de botijões de gás . Diversas cidades do interior venezuelano foram foco de protestos, abafados pela repressão das forças de segurança ou pela falta de comunicação traduzida pela falta de energia e de conexão de internet nos recônditos venezuelanos.

“Para Maduro a Covid-19 foi uma aliada, porque qualquer possibilidade de ação política que havia foi bastante reduzida”, explica Pantoulas.

Dinastia no poder

Um forte golpe para a já enfraquecida oposição venezuelana foi a fuga, em outubro passado, de Leopoldo López . O opositor estava hospedado na casa do embaixador da Espanha em Caracas após o falido golpe de maio de 2019. A decisão de López foi interpretada como uma vitória de Maduro frente a seus opositores.

Com opositores presos, exilados, na clandestinidade, e outros tantos inabilitados politicamente, Maduro preferiu manter o calendário eleitoral determinado pela Constituição. A vitória estava garantida. O único que faltava era a eleição.

“Maduro, ao convocar as eleições de 6 de dezembro, sem fazer negociações e sem pactuar, além dos erros da oposição, tirou o poder que Juan Guaidó tinha de mobilizar, inclusive da única liderança dentro da oposição”, destaca Pantoulas.

Na primeira semana de dezembro a eleição aconteceu com um alto número de abstenções. Graças a manobras do Conselho Nacional Eleitoral para satisfazer demandas dos partidos, o número de assentos na Assembleia passou de 167 para 277. Entre os ganhadores das parlamentares estão Nicolás Maduro Guerra e Cília Flores, ambos familiares diretos do presidente.

“Maduro está consolidando seu poder pela primeira vez em anos. Está fazendo uma dinastia, colocando filho e esposa na Assembleia. Isso está se transformando em um regime controlado pela figura presidencial”, alerta Pantoulas.

Ex-motorista de ônibus

A partir de 5 de janeiro o parlamento venezuelano volta às mãos do chavismo. O presidente, um ex-motorista de ônibus, passa então a dominar todos os poderes do país.

Com a vitória articulada, a Assembleia Nacional Constituinte, formada sob a justificativa de reescrever a Constituição criada pelo ex-presidente Hugo Chávez, foi dissolvida. Críticos afirmam que a meta da ANC era barrar as decisões do parlamento opositor.

Outro movimento favorável ao chavista foi a saída de cena de Donald Trump, que perdeu a eleição norte-americana. Além da mudança no jogo, Maduro terá em Joe Biden um adversário mais moderado e cuja agenda não deve priorizar a Venezuela.

“A opinião do mundo em relação a Maduro vai mudar porque ele já não terá uma oposição. Além disso, os Estados Unidos teriam que lidar diretamente com ele e não por meio de terceiros. Então, a relação com os Estados Unidos será de igual para igual”, explica Dimitris.

Guaidó insiste que um número maior de países irá desconhecer a nova Assembleia Nacional. Ele também ignora os riscos de ser preso ao querer a extensão de seu cargo de presidente parlamentar.

Por sua vez, Nicolás Maduro continua estendendo pontes com países aliados. No último dia 29, seu governo assinou um convênio com a Rússia para a aquisição da vacina Sputink V. Cerca de 10 milhões de venezuelanos serão vacinados no primeiro trimestre de 2021.

“2020 foi um ano muito bom para Nicolás Maduro, muito ruim para a Venezuela e muito pior para a democracia”, conclui Pantoulas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro