Apostas de Biden na diversidade para 1° escalão preparam EUA para governança do século 21

Na quarta-feira (6), o Congresso norte-americano deve certificar a vitória de Joe Biden nas eleições de novembro passado. Enquanto Donald Trump ainda contesta sua derrota, o presidente eleito se prepara para seu futuro governo. Após as primeiras nomeações, os observadores concordam que Biden chefiará o governo mais diverso da história dos Estados Unidos. E o rosto que representa essa virada é o de Kamala Harris.

Deb Haaland, indígena norte-americana, na equipe do ministério do Interior, é um dos nomes que representa essa "cara da América" que Biden quer mostrar. AP - Carolyn Kaster

Aos 56 anos, a nova vice-presidente é um símbolo e tanto. Nunca antes uma mulher ocupou esta posição. Com pai jamaicano e mãe indiana, ela incorpora perfeitamente esta América diversa e mista que Joe Biden prometeu representar.

Sua ascensão ao poder gera esperança, mas também expectativas. "Que ela defenda que todos sejam tratados com justiça e equidade! Não apenas negros, todos!", diz Sandra, entrevistada na Filadélfia por Christophe Paget, do serviço internacional da RFI. A aposentada afro-americana acredita que, com a chegada de Kamala Harris como a número dois da América, "uma luz se acendeu. Agora tudo se torna possível ”.

Nesta nova administração norte-americana, a primeira Vice-Presidente dos Estados Unidos não é a única que faz história. Várias escolhas de Joe Biden para formar sua futura equipe são emblemáticas, segundo Raymonde La Raja, professora de ciência política da Universidade de Massachusetts.

Uma administração com a cara da América

"Pela primeira vez na história do país, [Joe Biden] escolheu um ex-general negro como secretário de Defesa e um ex-imigrante para chefiar o Departamento de Segurança Interna. Teremos a primeira mulher secretária do Tesouro, uma negra chefiará o Ministério da Habitação, um filho de imigrantes mexicanos, o Ministério da Saúde", enumera o cientista político. "Joe Biden fez um grande esforço para fazer sua administração parecer a América em etnia, raça e gênero. "

A esta lista não exaustiva, poderíamos acrescentar a escolha de um nativo norte-americano para liderar a gestão dos recursos naturais ou o ministério do Interior, ou de um afro-americano para chefiar as ações contra as mudanças climáticas.

Para Françoise Coste, professora da Universidade de Toulouse, Kamala Harris pesou nos bastidores dessas designações. A futura vice-presidente “personifica o surgimento de uma nova geração”, disse o professora. "Ao trazer tantos rostos novos e diferentes, Joe Biden e Kamala Harris estão claramente à procura de uma presidência de transição. Sentimos neles a preocupação de preparar o futuro do partido com uma gestão real do século 21. "

Presidente eleito e sua número dois sob pressão

Como a cada eleição, os diferentes grupos de eleitores que possibilitaram a vitória pedem representação no novo governo. Isso é especialmente verdadeiro este ano para a comunidade afro-americana, após a morte de George Floyd e o sucesso do movimento Black Lives Matter. Para garantir avanços reais no combate ao racismo sistêmico e à violência policial, os negros gostariam de ver um deles no cargo estratégico de procurador-geral da República, o ministro da Justiça.

“É o ministro da Justiça que supervisiona o FBI e todos os assuntos policiais nos Estados Unidos”, lembra Françoise Costes. "Ele ou ela terá muito trabalho pela frente, pois terá que lidar com as consequências do Black Lives Matter. Joe Biden é esperado para fazer essa virada".

Governo de Biden deve se mostrar operacional imediatamente

Outro ponto importante para o novo presidente: ele deve escolher uma equipe capaz de administrar uma crise econômica e de saúde sem precedentes a partir de 20 de janeiro. “Ao contrário de Donald Trump, que escolheu uma série de pessoas que não tinham experiência em governo, Joe Biden depende de pessoas que já trabalharam em cargos importantes para o governo federal e que estiveram perto de dele", observa Paul Schor, professor de civilização americana na Universidade de Paris VII. "Isso quer dizer que o gabinete de Joe Biden será muito parecido com o gabinete de Obama", aposta.

Mas alguns acreditam que é precisamente nesse ponto onde "o sapato deve apertar". Pois já que é claro que as personalidades escolhidas pelo presidente eleito até agora são todas ou quase todas centristas moderadas. O suficiente para preocupar a ala progressista do eleitorado democrata.

Ser negro, gay ou hispânico não é suficiente

“As minorias nos Estados Unidos, e os negros em particular, esperam muito mais do que um vice-presidente e uma série de membros negros do gabinete”, diz a historiadora e americanista Sylvie Laurent. "Eles querem políticas que mudem a vida das comunidades marginalizadas nos Estados Unidos. E isso ainda está para ser visto. Porque infelizmente todos esses novos funcionários e estadistas, que certamente são muito merecedores no nível individual, ainda são muito conservadores. Portanto, ser negro, gay ou hispânico não é suficiente para falar palavras verdadeiramente emancipatórias para as comunidades mais frágeis dos Estados Unidos", argumenta.

Do outro lado do espectro político estão os 70 milhões de americanos que votaram em Donald Trump em novembro passado. A diversidade exibida dentro da nova administração causará angústia nesta "parte do eleitorado branco conservador que se sentirá consolado com a ideia de que as minorias estão tomando todos os lugares e que eles estão se tornando estrangeiros em seu país", avisa Paul Schor.

"Há propaganda nessa direção. Quando Joe Biden nomear membros de minorias para cargos de responsabilidade, os republicanos mais conservadores enviarão uma mensagem aos seus eleitores brancos, conservadores e especialmente aos homens. E essa mensagem dirá: "Veja, vocês são os verdadeiros esquecidos", diz o expert.

Curiosamente, uma sequência importante da possível composição do futuro governo norte-americano será definida nesta terça-feira (5), na Geórgia. É neste estado do sul do país - onde as questões raciais são ainda mais latentes - que serão realizadas as eleições para dois cargos senatoriais em Washington.

Destas pesquisas dependerá quem ocupará o Senado do Congresso dos Estados Unidos nos próximos dois anos. Se o Senado, que deve validar vários ministros e secretários de Estado, permanecer nas mãos dos republicanos, Joe Biden deve escolher candidatos que possam ser aceitos pelos conservadores.

