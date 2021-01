Com vitória de Jon Ossoff, democratas dominam Senado americano

Os candidatos democratas ao Senado Raphael Warnock (e) e Jon Ossoff (d) de Atlanta e Marietta, na Georgia nos Estados Unidos. REUTERS - MIKE SEGAR

Texto por: RFI 2 min

O candidato democrata Jon Ossoff reinvindicou sua vitória, no estado da Geórgia, nas eleições para o Senado americano, nesta quarta-feira (6). Se o resultado se confirmar, os democratas tomarão o controle do Senado no mesmo dia em que o Congresso oficializa a vitória de Joe Biden, que toma posse em 20 de janeiro.