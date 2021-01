Vitória de candidato negro na Geórgia aproxima democratas do controle do Senado americano

Os dois candidatos democratas às eleições do Senado americano, Jon Ossoff (a esquerda) e Raphael Warnock , (centro) com o presidente americano eleito Joe Biden, durante um comício em Atlanta, em 4 de janeiro de 2021. AFP - JIM WATSON

Texto por: RFI 3 min

O partido democrata se aproxima, nesta quarta-feira (6), de ganhar o controle do Senado americano com a vitória, no estado da Geórgia, do reverendo Raphael Warnock, o primeiro senador negro eleito no estado.