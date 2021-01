Trump acusa Twitter de “silenciá-lo”: o que pode acontecer com o presidente até 20 de janeiro?

Conta de Trump no Twitter foi suspensa permanentemente, por gerar um “risco de incitação a mais violência", justificou a plataforma. © capture d'écran Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta sexta-feira (8) o Twitter de conspirar com seus inimigos políticos "para silenciá-lo". A rede social suspendeu permanentemente a conta de Trump no início da noite, por avaliar que as mensagens do presidente geravam um “risco de incitação a mais violência".