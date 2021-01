Joe Biden receberá hoje a segunda dose da vacina contra Covid-19

O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 (foto) em um hospital de Newark, no estado de Delaware. Alex Edelman AFP

Texto por: RFI 2 min

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, receberá sua segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (11), anunciou seu gabinete. O democrata recebeu a primeira injeção do imunizante da Pfizer/BioNTech diante das câmeras de televisão no dia 21 de dezembro passado, no Hospital Christiana de Newark, no estado de Delaware (leste).