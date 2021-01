Twitter suspende 70 mil contas vinculadas ao movimento pró-Trump QAnon

Segundo o Twitter, as contas bloqueadas compartilhavam em grande escala teorias conspiracionistas do movimento QAnon.

O Twitter anunciou nesta terça-feira (12) ter bloqueado de forma definitiva "mais de 70.000 contas" ligadas ao movimento pró-Trump QAnon. A decisão ocorreu após a invasão do Capitólio dos Estados Unidos por uma multidão de partidários do presidente americano.

Publicidade Leia mais

"Devido aos incidentes violentos em Washington D.C. e ao aumento do risco de vandalismo, começamos a suspender permanentemente milhares de contas que eram principalmente dedicadas ao compartilhamento de conteúdo QAnon", anunciou o Twitter em seu blog.

"Desde sexta-feira (8), mais de 70.000 contas foram suspensas como resultado de nossos esforços", diz a publicação. Segundo a plataforma, muitos perfis eram comandados por apenas uma pessoa.

"As contas estavam envolvidas no compartilhamento em grande escala de conteúdo prejudicial associado ao QAnon e eram principalmente dedicadas à propagação dessa teoria da conspiração por toda a plataforma."

Movimento QAnon

Uma das principais teorias difundidas pelo movimento de extrema direita QAnon afirma que Trump está travando uma guerra secreta contra um culto liberal global de pedófilos adoradores de Satanás. Um de seus principais representantes, Jack Angeli, chamou atenção de todo o mundo durante a invasão do Capitólio na semana passada.

Com o torso nu e usando um chapéu feito de pele e chifres, o homem de 30 anos natural do Estado do Arizona se classifica como um "guerreiro espiritual" e "um soldado digital do QAnon". "Somos patriotas na linha de frente do Arizona que queremos trazer nossa energia positiva para Washington", escreveu o militante em dezembro na rede social favorita dos ultraconservadores, o Parler.

A maioria das principais plataformas de mídia social tomou medidas sem precedentes desde que os apoiadores de Trump tentaram impedir o Congresso americano de certificar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 3 de novembro. O protesto, incitado pelo presidente em final de mandato, chocou os Estados Unidos e manchou sua imagem internacional.

Suspensão definitiva da conta de Trump

Facebook e Twitter suspenderam indefinidamente as contas de Trump. O líder republicano se recusa a aceitar a derrota e espalha teorias infundadas de que a votação foi fraudada. Ao tomarem a decisão, ambas as plataformas fizeram referência ao risco de violência futura, especialmente antes da cerimônia da posse de Biden, prevista para ocorrer em 20 de janeiro.

O Twitter disse que também levou em consideração que os planos para mais protestos violentos têm proliferado dentro e fora da plataforma. Segundo a rede social, um segundo ataque contra o Capitólio e prédios do governo estariam sendo preparados para serem realizados em 17 de janeiro.

O Twitter era a rede social preferida de Trump, utilizada para comentários e anúncios oficiais. A conta do líder republicano tinha 88 milhões de seguidores quando foi suspensa.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro