Donald Trump concedeu indulto a 73 pessoas, incluindo seu ex-conselheiro Steve Bannon

Ex-conselheiro de Donald Trump, Steve Bannon. AFP/File

Texto por: RFI 3 min

Poucas horas antes do fim de seu mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu o indulto presidencial a 73 pessoas e alterou 70 sentenças judiciais para penas mais leves. Entre os beneficiados está Steve Bannon, seu conselheiro até 2017, acusado de ter enganado milhares de investidores que pensavam ter aplicado dinheiro para o cumprimento de uma das principais promessas eleitorais do republicano: a construção de um muro na fronteira com o México.