Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos e promete unir “todos os americanos"

O 46˚ presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assumiu o cargo na manhã desta quarta-feira (20). O democrata prestou juramento diante do Capitólio e prometeu unir os americanos, combater o ódio e o “terrorismo doméstico”.

Publicidade Leia mais

Lúcia Müzell, enviada especial aos Estados Unidos

“Nós devemos fazer tudo contra os extremistas internos, restaurar a segurança da América. Precisamos unir a nação e convido a cada americano a se juntar a mim nesta causa”, declarou Biden, em uma manhã ensolarada em Washington. "Eu serei o presidente de todos os americanos. Todos. Prometo que vou lutar tão duro pelos que não votaram em mim quanto pelos que votaram”, disse o democrata, em uma cerimônia que, pela primeira vez, aconteceu sem a presença do público ao longo do National Mall.

A decisão, histórica, foi tomada para evitar aglomerações no contexto da pandemia de coronavírus, mas também para garantir a segurança da posse, depois que militantes trumpistas invadiram o Congresso, em 6 de janeiro.

"A minha alma inteira está nisso, fazer a America estar junta. Estou genuinamente comprometido nesta causa”, frisou Biden. "Nós vamos passar por isso juntos. Juntos”, reiterou o presidente, em relação ao combate à Covid-19. “Como diz a bíblia, devemos resistir durante toda a noite, mas com o amanhecer, virá a alegria”, disse, em um discurso que durou 21 minutos.

“Fiz juramento hoje diante de vocês e de Deus. Prometo que sempre defenderei a Constituição e a América. Darei a vocês o melhor de mim. Juntos escreveremos a história americana.”

"Liderar pelo exemplo" no plano internacional

O discurso do novo presidente dos Estados Unidos foi marcado por um minuto de silêncio em homenagem às 400 mil vítimas fatais da Covid-19. O novo chefe da Casa Branca alertou para a chegada do que qualificou como “a fase mais mortal do vírus”.

Biden pediu ainda que a população ficasse alerta contra as fake news. “Todas as divergências não devem resultar em uma guerra total. Devemos rejeitar essa cultura na qual os fatos são manipulados e até inventados”, ,insistiu.

No plano internacional, o democrata prometeu “reparar as nossas alianças e nos comprometer com o mundo de novo”. “Nós vamos liderar, não meramente pelo exemplo do nosso poder, mas pelo poder do nosso exemplo. Nós seremos um forte e confiável parceiro para a paz, o progresso e a segurança”, sublinhou o novo presidente.

Lady Gaga e Jennifer Lopez no palco, Obama, Clinton e Bush na plateia

Pouco antes do discurso de Biden, Lady Gaga abriu a cerimônia cantando o hino nacional americano, seguida da cantora Jennifer Lopez, que entoou “This land is your land”. Na plateia, os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton acompanharam o evento nas primeiras filas da tribuna, que contou com um público restrito e convidados usando máscara de proteção por causa da pandemia.

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Antes de Biden, a vice-presidente, Kamala Harris, também prestou juramento. Primeira mulher a tomar posse no cargo, ela foi muito aplaudida cada vez que teve seu nome citado durant a cerimônia.

O vice-presidente Mike Pence representou o governo de Donald Trump, que já estava longe de Washington quando Biden assumiu. O republicano deixou a cidade no meio da manhã, em direção à Flórida.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro