Trump deixa a Casa Branca, mas anuncia: "Voltaremos de alguma forma"

Donald Trump deixou a Casa Branca na manhã desta quarta-feira (20), poucas horas antes da posse de Joe Biden. Após ter contestado sua derrota na eleição, o 45° presidente dos Estados Unidos desejou boa sorte às equipes que vão assumir a direção do país, mas avisou que não pretende abandonar os americanos e que, de alguma maneira, voltará.

“Nós concretizamos tanta coisa juntos”, disse Trump pouco antes de embarcar no avião Air Force One com destino à Flórida, sua nova residência. “Eu sempre lutarei por vocês. Voltaremos de alguma forma”, completou, diante de um público restrito que acompanhou seu embarque.

Trump, que quebra o protocolo ao deixar a Casa Branca antes da chegada do novo presidente e não participará da cerimônia de posse, disse pouco antes que viveu “quatro anos extraordinários” como presidente dos Estados Unidos. Em um vídeo publicado na véspera, o republicano desejou boa sorte a seu sucessor, mesmo não tendo citado o nome de Biden.

No entanto, segundo um porta-voz da presidência, Trump deixou uma carta para o novo chefe de Estado.

Donald Trump vai se instalar na residência luxuosa de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida. Toda a sua família também vai residir no estado do sul do país.

Ele até pensou em organizar um comício para fazer concorrência com a posse de Joe Biden, mas depois dos acontecimentos de 6 de janeiro, quando seus partidários invadiram o Capitólio, a ideia foi descartada. No entanto, ele espera conseguir, da Flórida, manter sua influência sobre o Partido Republicano.

Washington sitiada

O 46˚ presidente da maior potência mundial prestará juramento na ala oeste do Capitólio, em Washington, às 10h30 (11h30 em Brasília). Na sequência, fará seu primeiro discurso no cargo, focado no combate ao coronavírus, na recuperação da pandemia e na reconciliação dos americanos.

A posse acontece sob a proteção de 25 mil homens e mulheres da Guarda Nacional e um verdadeiro aparato de guerra, com caminhões militares, blindados, barreiras e grades bloqueando todos os acessos ao National Mall – onde estão o Congresso e a Casa Branca. O tradicional desfile a carro aberto pela Pennsylvania Avenue até a Casa Branca, sob os aplausos da população com bandeirinhas em punho, também foi cancelado.

No lugar de 200 mil espectadores e convidados que costumavam apreciar a cerimônia nacional nos anos anteriores, 200 mil bandeiras americanas estão cravadas nos gramados do local. Desta vez, os americanos terão de se contentar em assistir tudo pela televisão ou smartphone.

