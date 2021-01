Senado americano confirma primeiro afro-americano para o comando do Pentágono

O Senado americano confirmou o general Lloyd Austin como secretário da Defesa no novo governo de Joe Biden nesta sexta-feira (22), tornando-se o primeiro afro-americano a assumir a liderança do Pentágono.

Austin, de 67 anos, obteve um apoio esmagador tanto dos democratas de Biden quanto dos republicanos da oposição. Ele é o segundo membro do governo Biden a receber sinal verde do Senado, depois da diretora de Inteligência Nacional, Avril Haines.

"É uma honra e um privilégio servir como 28º Secretário de Defesa de nosso país, e estou especialmente orgulhoso de ser o primeiro afro-americano a servir", Austin postou imediatamente. "Agora, ao trabalho".

A nomeação do ex-general do Exército, que lutou no Iraque e no Afeganistão antes de se tornar o primeiro homem negro a liderar o Comando Central do Exército dos EUA (Centcom), foi aprovada no Senado por 93 votos a 2.

Na véspera, as duas casas do Congresso haviam concedido isenção ao general aposentado desde 2016, pois a regulamentação atual estipula que um ex-militar deve ser aposentado por mais de sete anos para se tornar secretário da Defesa.

Desde a adoção em 1947 desta regra destinada a assegurar um controle civil rígido sobre as forças armadas, apenas duas isenções foram aprovadas: a primeira em 1950 para George Marshall, que acabara de implementar seu plano homônimo de reconstruir a Europa, e a segunda para Jim Mattis em 2016.

Pandemia na mira

Austin se comprometeu a lutar contra o extremismo nas forças armadas dos EUA, após a participação de militares em roupas civis no ataque ao Capitólio por partidários do ex-presidente Donald Trump.

"Farei todo o possível para nos livrar de nossas fileiras de racistas e extremistas", disse ele ao Comitê do Senado para as Forças Armadas na terça-feira (19).

Doze membros da Guarda Nacional foram removidos do aparato de segurança da cerimônia de posse de Biden como parte de um procedimento para buscar possíveis ligações com grupos extremistas.

Mas Austin também prometeu fazer do combate à pandemia do covid-19 sua primeira prioridade.

"Ela já matou mais de 400.000 americanos. É realmente uma grande, grande perda de vidas", disse ele, afirmando que o Pentágono poderia fazer mais para combater a doença. Austin disse aos legisladores que pretendia revisar as retiradas lideradas por Trump da Alemanha e da Somália, mas apoiou a saída do Afeganistão.

"Este conflito deve ter um fim. Precisamos chegar a um acordo", disse ele, considerando preferível "nos concentrarmos nas operações de antiterrorismo no futuro". Formado pela prestigiosa Academia Militar de West Point, o General Austin se aposentou em 2016, antes de entrar na indústria de defesa como muitos de seus antecessores.

Ele era um membro específico do conselho de diretores da Raytheon Technologies, mas prometeu se retirar de qualquer decisão envolvendo seu antigo empregador.

