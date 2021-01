Estados Unidos já registram mais de 25 milhões de casos de Covid-19

Os Estados Unidos já registraram mais de 25 milhões de casos de contágio por Covid-19 desde o início da pandemia. A informação foi confirmada pela Universidade Johns Hopkins neste domingo (24), cinco dias após o país, o mais atingido pelo novo coronavírus, ter passado dos 400.000 mortos.

Em seu último balanço, deste domingo de manhã, a Universidade Johns Hopkins contabilizou 25.003.695 pessoas infectadas e mais de 417.000 mortos. Após um pico no número de contágios em 12 de janeiro, a média semanal de novos casos está começando a cair, de acordo com dados do Covid Tracking Project. O número de mortos segue a mesma trajetória.

"A diminuição que estamos vendo neste momento é muito animadora, embora ainda tenhamos quase três vezes mais casos novos por dia do que durante o auge, no meio do ano", explicaram os responsáveis pelo Covid Tracking Project. Os Centros para Prevenção e Controle de Doenças (CDC), principal agência federal de saúde pública dos Estados Unidos, estimam que entre 465.000 e 508.000 americanos terão morrido de Covid-19 até 13 de fevereiro.

Nesse contexto, o novo presidente Joe Biden fez do combate à pandemia a prioridade mais urgente de seu mandato. Na quinta-feira (21), seu governo divulgou um roteiro detalhado para combater a doença, com um aumento da vacinação e dos testes.

"Não existia plano contra pandemia na administração Trump"

O chefe de gabinete do presidente, Ron Klain, disse à rede NBC neste domingo que um plano de distribuição de vacina "realmente não existia quando chegamos à Casa Branca".

"A diferença fundamental entre a abordagem de Biden e a de (Donald) Trump é que vamos tomar o assunto pelas mãos (...) Vamos estabelecer postos federais de vacinação para estarmos seguros nos estados em que houve problemas (...) estamos tapando os buracos", disse ele.

Biden também propôs um pacote econômico de US$ 1,9 trilhão, que inclui US$ 20 bilhões para vacinas, e US$ 50 bilhões, para testes. O democrata se comprometeu a distribuir 100 milhões de doses da vacina contra o coronavírus nos primeiros 100 dias de seu mandato. O país também aposta na esperança da autorização de novas vacinas nas próximas semanas, como a da Johnson & Johnson, que requer apenas uma dose.

Variantes preocupam

O futuro diretor de Saúde Pública do governo Biden, Vivek Murthy, manifestou preocupação, em entrevista à ABC, com as variantes do vírus observadas no Reino Unido e em outros lugares.

"As variantes são muito preocupantes, mas não surpreendem, porque é isso que os vírus fazem, eles sofrem mutação (...). Depende de nós nos adaptarmos e seguirmos em frente", declarou.

