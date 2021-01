Foto de Bernie Sanders usando luvas de lã arrecada quase US$ 2 milhões para caridade

O senador Bernie Sanders em uma foto que se tornou icônica, tirada em 20 de janeiro de 2021. Brendan SMIALOWSKI AFP/Archivos

A foto do político democrata norte-americano Bernie Sanders com luvas de lã no dia da posse do presidente Joe Biden talvez não seja a melhor imagem do senador do Vermont, mas tem se revelado uma verdadeira mina de ouro em eventos de caridade.