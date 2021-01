Em processo de impeachment de Donald Trump, advogados desistem do caso

Donald Trump teria chegado a dizer que de qualquer maneira seu caso é muito simples e que ele mesmo poderia se defender. AP - Evan Vucci

RFI

Alguns dos advogados do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desistiram de defendê-lo às vésperas do início do julgamento do seu impeachment, informaram a CNN e outros meios de comunicação americanos neste sábado (30). Por trás dos abandonos de causa estariam as divergências de estratégia na defesa do antigo inquilino da Casa Branca.