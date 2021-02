Donald Trump é absolvido de segundo impeachment no Senado dos EUA

Advogados do ex-presidente Donald Trump alegaram que fala do republicano incitando manifestantes a invadir o Capitólio, no dia 6 de janeiro, foi "retórica" e que seus apelos para "lutar" não podiam ser interpretados literalmente. Brendan Smialowski AFP/File

Texto por: RFI 4 min

O ex-presidente Donald Trump foi absolvido no julgamento no Senado em que era acusado de ter incitado manifestantes violentos a invadir o Capitólio em 6 de janeiro, dia em que a vitória de Joe Biden foi definitivamente confirmada nas últimas eleições. No julgamento, 57 senadores votaram pela destituição tardia – 50 democratas e sete republicanos. Outros 43 senadores do Partido Republicano inocentaram Trump. Para condená-lo, eram necessários 67 votos. A onda de violência deixou cinco mortos, incluindo um policial do Congresso.