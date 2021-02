Morre aos 90 anos ex-presidente argentino Carlos Menem

O ex-presidente argentino Carlos Menem morreu neste domingo (14) em uma clínica de Buenos Aires aos 90 anos. Depois de governar o país por uma década nos anos 1990, ele foi o dirigente argentino que passou mais tempo à frente da Casa Rosada.

O ex-chefe de Estado peronista, que exercia um mandato de senador pela província de La Rioja desde 2005, foi hospitalizado várias vezes nos últimos meses. Ativo na vida política do país, apesar da idade avançada, Menem ainda participou de reuniões por videoconferência no início da epidemia do coronavírus, no ano passado. No entanto, depois de contrair uma pneumonia em junho, e enfrentar complicações devido aos problemas de diabetes, ele não conseguiu acompanhar a histórica votação no Senado da lei do aborto, em dezembro. Seu estado de saúde já estava bastante debilitado.

Nascido na província de La Rioja, Menem governou a Argentina entre 1989 e 1999, com um programa neoliberal. Durante sua gestão, ele estabeleceu a taxa de câmbio de um peso igual a um dólar, o que mais tarde culminou na pior crise financeira ocorrida na Argentina, em 2001.

Menem foi investigado judicialmente em vários casos por suspeita de corrupção. Ele chegou a ser colocado em prisão domiciliar preventiva em 2001, em um julgamento por contrabando de armas para a Croácia e o Equador, mas foi libertado semanas depois por decisão do Tribunal Supremo da Justiça. Posteriormente, foi absolvido das acusações por prescrição de prazo. O processo tramitou na Justiça durante 20 anos.

O ex-presidente teve três filhos em dois casamentos, o primeiro com Zulema Yoma e o segundo com a ex-miss Universo Cecilia Bolocco.

Com informações da AFP

