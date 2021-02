Peru: escândalo gera demissão de ministros que furaram fila da vacina contra a Covid-19

A ministra das Relações Exteriores peruana, Elizabeth Astete, anunciou sua demissão no domingo (14). Luis IPARRAGUIRE Peruvian Presidency/AFP/File

O "vacinagate", nome dado ao escândalo envolvendo personalidades do Peru, suscitou uma onda de indignação no país. Em plena epidemia, os peruanos descobriram, neste domingo (14), que vários representantes do governo conseguiram se vacinar discretamente, quando o imunizante ainda não estava nem mesmo disponível para o público.