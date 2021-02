Argentina: ministro da Saúde deixa cargo após "vacinação VIP" para aliados

O presidente argentino, Alberto Fernández, demitiu o ministro da Saúde, Ginés González García, nesta sexta-feira (19). Ele tinha instalado uma sala clandestina de vacinação VIP no Ministério da Saúde. O escândalo evidencia uma rede de tráfico de influência que dá acesso privilegiado às vacinas para os amigos do poder.

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires

Para o esquema de "Vacinação VIP", foi aberta uma sala de vacinação no segundo andar do Ministério da Saúde, administrado pelo próprio ministro da Saúde, Ginés González García, que, acuado pelo escândalo, recebeu a ordem de renúncia por parte do presidente Alberto Fernández. "Em resposta ao seu expresso pedido, apresento-lhe a minha renúncia ao cargo de ministro da Saúde", escreveu Ginés Gonzáles García numa carta aberta dirigida ao presidente argentino.

Dois dias antes da renúncia, em una entrevista para a TV, o então ministro disse que "não estava de acordo com as vacinações de privilégio" em referência às dezenas de casos de políticos e de jovens militantes vacinados em municípios drigidos por aliados do governo.

"Esse escândalo revela uma rede de tráfico de influências e de falta de ética que representa um sério dano ao governo num ano eleitoral. As revelações afetam o processo de vacinação, principal ferramenta política do governo para a campanha eleitoral", disse à RFI Brasil o analista político, Raúl Aragón.

"Sem dúvida, o caso terá um custo político para o presidente. Com esse escândalo, acabou a retórica governista sobre o processo salvador de vacinação. Acabou a propaganda política em torno das vacinas", declarou o médico neurologista e analista político, Nelson Castro.

A Argentina terá eleições legislativas em outubro que funcionarão como um plebiscito para o governo. Sem poder exibir trunfos econômicos nem sociais, o processo de vacinação é a grande arma do governo para mostrar um país que supera a pandemia e renova as esperanças.

Quem assume como ministra é Carla Vizzotti, atual secretária da Saúde, número 2 no Ministério."É difícil acreditar que Carla Vizzotti não soubesse do funcionamento de uma sala de vacinação no seu próprio Ministério", questiona Nelson Castro.

Atalho político

O esquema de tráfico de influência no Ministério da Saúde privilegiou funcionários públicos, legisladores e personalidades públicas que usaram o atalho político, graças a uma reserva de 3.000 vacinas que não foram distribuídas aos governos provinciais e ficaram sob administração direta do Ministério da Saúde.

Mesmo com a escassez de vacinas no país, diversas personalidades próximas do ministro passaram pela sala VIP de vacinação. Entre elas, Lisandro Bonelli, de 44 anos, sobrinho do ministro e chefe de Gabinete no Ministério, o líder sindical Hugo Moyano, de 77 anos, com a sua esposa e com o seu filho, de 20 anos, além de políticos amigos como o deputado Eduardo Valdés e o senador Jorge Taiana, ex-chanceler argentino.

"Fui por indicação do próprio ministro. Nunca pensei que estivesse fazendo algo ilegal", argumentou o deputado Eduardo Valdés, amigo do presidente Alberto Fernández. "É o uso político partidário das vacinas destinadas aos amigos do poder e aos militantes que não se importam com a ordem de prioridades pela qual devem passar os cidadãos comuns", denunciou Patricia Bullrich, uma das líderes da oposição.

"Se o Titanic afundasse, essa gente subiria nos botes antes que as mulheres e as crianças", comparou o deputado opositor, Waldo Wolff. Na Argentina, até quinta-feira (18), somente o pessoal da Saúde podia ser vacinado. Nesta sexta-feira, alguns distritos também passaram a permitir maiores de 80 anos que precisam inscrever-se numa lista de espera até serem chamados.

Fogo amigo

A revelação do esquema paralelo de privilégios veio por parte de Horacio Verbitsky, um influente jornalista, aliado do governo, mais especificamente da vice-presidente, Cristina Kirchner. Durante uma entrevista por rádio, Verbitsky, de 79 anos, contou como conseguiu ser vacinado sem respeitar o protocolo previsto para a população.

"Telefonei ao meu velho amigo, Ginés González García (ministro da Saúde), que me disse que deveria ir ao Hospital Posadas. Quando estava para ir, recebi uma mensagem do secretário de Ginés, que me disse para ir ao Ministério porque os vacinadores do hospital estariam lá", contou

Horacio Verbitsky também preside uma importante ONG que atua em defesa dos direitos humanos, o Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS). Os funcionários do CELS repudiaram a postura do seu chefe.

"Recebemos a notícia de que o presidente da nossa organização foi vacinado por fora do sistema estabelecido, através de uma rede de favores. Nada disso representa o trabalho e o pensamento daqueles que integram a organização no seu dia-a-dia", disseram, em nota, os trabalhadores.

Lentidão

A Argentina está entre os 15 países mais afetados pela pandemia. O governo prometeu que, em fevereiro, teria recebido 20 milhões de doses, suficientes para vacinar dez milhões de pessoas. No entanto, só chegaram ao país menos de 10% da quantidade prometida: 1,22 milhão de doses da vacina russa Sputnik e 580 mil da AstraZeneca/Oxford.

Em 50 dias de vacinação, o governo vacinou menos de 1% da população de 45 milhões de habitantes. De acordo com dados oficiais, 391.975 pessoas receberam a primeira dose e 241.662 a dose de reforço.

