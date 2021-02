Depois de incidente com motor em fogo no Colorado, Boeing suspende 128 aviões 777

Um Boeing 777/200 da companhia americana United Airlines no Aeroporto de Denver (Colorado). Em 30 de julho de 2020. AFP - DANIEL SLIM

Texto por: RFI 3 min

Todos os aviões comerciais Boeing 777 equipados com motor do mesmo modelo que pegou fogo durante voo no Colorado, nos Estados Unidos, estão no solo, afirmou a fabricante americana de aviões nesta segunda-feira (22).