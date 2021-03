Para acabar com o tráfico, México aprova maconha recreativa e cultivo doméstico

Câmara dos Deputados do México aprova legalização da maconha. Os deputados pró-governo aprovaram a descriminalização de até 28 gramas de cannabis. Eles também propõem a auto-cultivo de 6 plantas por adulto em casa. AP - David McFadden

Texto por: RFI 4 min

Os deputados pró-governo do México aprovaram a descriminalização de até 28 gramas de maconha para uso individual recreativo. Eles também propõem o autocultivo de 6 plantas por adulto em casa. Os especialistas duvidam, porém, que a lei - que ainda não foi aprovada no Senado - enfraquecerá as máfias.