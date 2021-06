EUA doará 80 milhões de vacinas anticovid; cerca de 6 milhões vão para América Latina

Carregamento de vacinas sendo preparado antes de embarque para distribuição por meio do dispositivo Covax (imagem ilustrativa).

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira (3) a doação de 80 milhões de vacinas anticovid a serem distribuídas no mundo. A maior parte dos imunizantes vai para o programa Covax, beneficiando países da América Latina, Ásia a África.

"Hoje, o governo anuncia o programa para a divisão das 80 milhões de doses de vacinas americanas através do mundo", declarou a Casa Branca em um comunicado. "Ao menos três quartos das doses doadas serão distribuídas via Covax", acrescentou. Os 25% restantes (20 milhões de doses) serão destinadas "a países necessitados, aqueles que enfrentam surtos da epidemia, e vizinhos imediatos" dos Estados Unidos, explicou a Casa Branca.

"O processo de envio dos primeiros 25 milhões está em andamento", disse à imprensa Jeff Zients, coordenador da Casa Branca para a resposta à Covid-19. "Compartilhamos essas doses, não por favores ou concessões. Compartilhamos essas vacinas para salvar vidas e liderar o mundo em direção ao fim da pandemia com o poder de nosso exemplo e nossos valores", disse Biden em um comunicado.

A Casa Branca informou que, para as doses a serem distribuídas por meio do mecanismo Covax, Washington priorizará países da América Latina e Caribe, e do Sul e Sudeste Asiático, além da África.

Segundo o plano dos Estados Unidos, das primeiras 25 milhões de doses, cerca de 7 milhões serão destinadas à Ásia, especialmente à Índia, Nepal, Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka, Afeganistão, Vietnã, Papua Nova Guiné e Taiwan. Cerca de seis milhões irão para a América do Sul, América Central e Caribe, incluindo Brasil, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Peru, Guatemala e Haiti.

Cinco milhões de doses foram reservadas para a África e serão distribuídas em coordenação com a União Africana, disse o assessor de segurança nacional Jake Sullivan. "No entanto, os Estados Unidos terão definitiva autoridade para dizer se as doses vão para lá ou para cá", acrescentou.

Covax já distribuiu 80 milhões de doses

A Índia rapidamente expressou sua gratidão. O primeiro-ministro Narendra Modi disse no Twitter que conversou com a vice-presidente americana Kamala Harris após o anúncio. "Agradeço profundamente a garantia de fornecimento para a Índia como parte da estratégia dos Estados Unidos", disse Modi.

O diretor-geral da OMS,Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse estar "muito grato" pelo anúncio de Biden de distribuir doses "para proteger aqueles que estão em maior risco e incentivar outros a fazerem o mesmo".

Biden disse que as mais de 6 milhões de doses restantes das 25 milhões iniciais serão enviadas diretamente aos países que estão enfrentando surtos ou estão em crise, assim como parceiros e vizinhos, como Coreia do Sul, Canadá e México.

O sistema Covax, fundado pela OMS, busca vacinas suficientes para 30% da população de 92 dos territórios mais pobres do mundo. O custo dos imunizantes é coberto pelos doadores.

O dispositivo já entregou 80 milhões de doses de vacinas anticovid em 127 territórios, sendo que 97% delas são do imunizante da AstraZeneca e o restante da Pfizer/BioNTech.

(Com informações da AFP)

