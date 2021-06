Peruanos elegem presidente em 2° turno polarizado entre direita populista e esquerda radical

Keiko Fujimori e Pedro Castillo disputam o segundo turno da eleição presidencial no Peru. AP - Martin Mejia

Texto por: RFI 5 min

Mais de 25 milhões de peruanos votam neste domingo (6) no segundo turno da eleição presidencial. Em sua terceira tentativa de chegar ao Palácio do Governo, a líder da direita populista Keiko Fujimori enfrenta o candidato de esquerda Pedro Castillo, professor e ativista sindical. Vencedor do primeiro turno, Castillo tem 42% de intenções de voto contra 40% para Keiko, segundo as últimas pesquisas.