Trump retorna ao palanque e confirma influência no Partido Republicano

Donald Trump fez um discurso de uma hora e meia durante a convenção anual dos republicanos na Carolina do Norte, no sábado, 5 de junho de 2021. REUTERS - JONATHAN DRAKE

Texto por: RFI 3 min

Banido das redes sociais, o ex-presidente americano Donald Trump já flerta com a disputa à Casa Branca em 2024. Ausente do palanque desde fevereiro, Trump discursou na noite de sábado (5) na convenção anual do Partido Republicano na Carolina do Norte. Ele disse que a "sobrevivência da América" ​​dependia de uma vitória republicana nas eleições parlamentares de meio mandato, no ano que vem.