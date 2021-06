El Salvador se torna primeiro país a adotar bitcoin como moeda corrente

Por lei, a criptomoeda deve, no entanto, ser aceita pelas empresas quando for oferecida como pagamento de bens e serviços. Os impostos também poderão ser pagos em bitcoin.

El Salvador se tornou o primeiro país do mundo a converter o bitcoin em moeda legal. O Congresso aprovou na noite de terça (8) para quarta-feira (9) por 62 de 84 votos a proposta de adoção da criptomoeda pelo presidente Nayib Bukele.

A grande maioria dos deputados votou a favor da criação da lei, dando curso legal ao bitcoin, apesar das preocupações com o impacto que a decisão possa exercer sobre as negociações de El Salvador com o Fundo Monetário Internacional (FMI) por um plano de ajuda de bilhões de dólares.

O presidente salvadorenho, Nayib Bukele, no entanto, elogiou o potencial do bitcoin, que permitirá aos salvadorenhos que vivem no exterior enviar dinheiro para casa, ao mesmo tempo que garantiu que o dólar americano continuará a ser usado.

Em sua conta no Twitter, Nayib Bukele disse que a criptomoeda aumentará os investimentos, atividades de turismo e o desenvolvimento econômico deste país da América Central.

Opcional e sem riscos

A adoção do bitcoin será opcional para os cidadãos, e não representará nenhum risco para seus usuários, ainda acrescentou Bukele.

O governo garantirá sua conversibilidade em dólares no momento da transação, graças a um sistema de credibilidade criado dentro do banco de desenvolvimento do país, o Bandesal.

Por lei, a criptomoeda deve, no entanto, ser aceita pelas empresas quando for oferecida como pagamento de bens e serviços. Os impostos também poderão ser pagos em bitcoin.

A legalização do bitcoin, cuja cotação BTC = BTSP estava sendo negociada em torno de $ 35.197 na Bolsa Bitstamp nesta quarta-feira, entrará em vigor em 90 dias.

(Com informações da Reuters)

