Abdala, segunda vacina cubana contra Covid-19, alcança 92% de eficácia em três doses

Vacina cubana Abdala tem eficácia de 92,28% em três doses, anunciou o laboratório BioCubaFarma. © Captura de tela Reuters

Texto por: RFI 3 min

A vacina candidata Abdala, desenvolvida por Cuba para combater a Covid-19, tem eficácia de 92% com a aplicação de três doses, informou nesta segunda-feira (21) o laboratório BioCubaFarma, responsável pelo desenvolvimento do imunizante. O anúncio ocorre apenas dois dias depois de as autoridades científicas anunciarem que a Soberana 2, outra vacina candidata de Cuba, que também concluiu as três fases de testes, atingiu uma eficácia de 62% com duas das três doses previstas.