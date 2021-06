Derek Chauvin, ex-policial que matou George Floyd, é condenado a 22 anos e meio de prisão

Pool via REUTERS - POOL

O ex-policial Derek Chauvin foi condenado nesta sexta-feira (25) a 22 anos e meio de prisão pelo assassinato do afro-americano George Floyd. O caso foi o estopim de uma das maiores ondas de protestos contra o racismo registradas na história recente dos Estados Unidos.

“A sentença não se baseia na emoção ou na simpatia”, disse o juiz Peter Cahill, ao proferir a decisão em um tribunal de Minneapolis. Ele acrescentou, em um breve discurso, que tampouco se baseava “na opinião pública”, mas na lei e nos fatos específicos do caso.

Chauvin, 45 anos, sufocou Floyd com seu joelho durante uma operação nas ruas de Minneapolis em 25 de maio de 2020. A cena foi filmada e rapidamente viralizou. As imagens da vítima de 46 anos agonizando e dizendo que não conseguir respirar desencadearam uma mobilização antirracista inédita não apenas nos Estados Unidos, mas também em várias partes do mundo.

O advogado do ex-policial de 45 anos, Eric Nelson, insistiu que seu cliente seguiu apenas os procedimentos vigentes naquele momento e que a morte de Floyd ocorreu devido a problemas de saúde agravados pelo consumo de drogas. Mas segundo os promotores, que haviam pedido uma pena de 30 anos, Chauvin “cometeu um assassinato brutal”, que “traumatizou a família da vítima” e “gerou um choque na consciência da nação”.

Um passo histórico

Bem Crump, advogado da família de George Floyd, comemorou a decisão da justiça. Segundo ele, “esta sentença histórica leva a família de Floyd e nossa nação a um passo mais perto da reconciliação ao permitir virar a página e designar os responsáveis”.

Até o último momento, Carolyn Pawlenty, a mãe do ex-policial, disse acreditar na inocência do filho. “Nunca vou duvidar disso”, declarou durante a audiência, defendendo que Chauvin era “um homem bom”. “Não importa aonde vá, onde esteja, sempre estarei lá para te visitar”, completou.

Durante a audiência, o ex-policial expressou suas “condolências” à família de Floyd.

(Com informações da AFP)

