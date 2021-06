Equipe de Israel ajuda nas buscas por sobreviventes de desabamento em Miami; saldo de mortos sobe para 9

Equipes de resgate buscam sobreviventes nos escombros do prédio de desabou parcialmente na região de Miami na quinta-feira, 24 de junho de 2021.(Foto Miami-Dade Fire Rescue via AP) AP

Texto por: RFI 3 min

O número de mortos no desabamento parcial de um prédio na cidade de Surfside, na região de Miami, na Flórida, subiu neste domingo (27) para nove, informaram as autoridades. As equipes de resgate correm contra o relógio para tentar encontrar sobreviventes nos escombros. Neste domingo, dez socorristas israelenses chegaram ao local para ajudar nas buscas.