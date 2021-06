Covid-19: número de novos casos diminui e Estados Unidos atingem platô de contaminações

Depois de ter explodido durante dois meses, o número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos estagnou desde meados de junho, atingindo um patamar por conta dos picos de infecções nas áreas menos vacinadas do país, indicam os dados divulgados nesta segunda-feira (28).

Os dados são referentes ao momento em que a variante Delta, detectada pela primeira vez na Índia e altamente contagiosa, responde por cerca de 35% dos casos no país. Ela poderia substituir gradualmente a variante Alpha, que surgiu na Inglaterra, atualmente dominante nos Estados Unidos.

Desde 16 de junho, o número de infecções no país oscilou entre 11.000 e 12.000 novos casos por dia, ou 3,5 casos por 100.000 habitantes. Porém, há forte contraste entre as regiões altamente vacinadas e aquelas em que menos pessoas receberam o imunizante.

No Missouri, por exemplo - um estado banhado pelo rio Mississippi onde 35% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina - a cidade de Springfield está enfrentando um pico de 36,8 novos casos por 100.000, de acordo com dados da Covid ActNow.

Já em Vermont - na fronteira com o Canadá, onde 71% da população recebeu pelo menos uma dose - a cidade de Burlington registrou apenas 0,9 novos casos por 100.000 habitantes.

Até o momento, pouco mais de 54% da população dos EUA, ou 179 milhões de pessoas, já receberam ao menos uma dose de uma das três vacinas licenciadas no país, de acordo com autoridades de saúde.

Os casos de Covid-19 diminuíram drasticamente em todo o país de meados de abril ao início de junho, período que coincidiu com o início da primavera e o aumento das atividades ao ar livre.

Ar condicionado aumenta a transmissão

O calor sufocante do verão, no entanto, trouxe mais pessoas para ambientes internos, onde a doença transmitida pelo ar se espalha mais. Ao secar o ar, o ar-condicionado – equipamento valorizado por muitos americanos - torna as condições para a transmissão do vírus mais favoráveis, uma fonte a mais de preocupação para pessoas não vacinadas.

De acordo com um estudo divulgado pelo Public Health England, a agência de saúde britânica, em junho, duas semanas após a segunda dose, a vacina Pfizer / BioNTech e a AstraZeneca alcançaram mais de 90% de eficácia contra a forma sintomática de Covid causada pela variante Delta que necessitam de hospitalização.

