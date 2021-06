Biden irá a local de desabamento na Flórida uma semana após a tragédia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitará na próxima quinta-feira (1°) o local do desabamento do prédio em Surfide, na Flórida, anunciou a Casa Branca nesta terça-feira (29). Seis dias após a tragédia, diminuem as esperanças de encontrar com vida 150 pessoas ainda desaparecidas. Em abril, uma carta aos condôminos alertou sobre estado crítico do prédio.

Até agora, apenas 11 mortos foram confirmados. O bloco residencial de 12 andares à beira-mar em Surfside, uma cidade a 20 km do centro de Miami, ocorreu na manhã de quinta-feira (24) da semana passada.

A Casa Branca informou que o presidente visitará o local acompanhado da primeira-dama, Jill Biden, para constatar que as autoridades estaduais e locais têm tudo o que precisam para a enfrentar a situação. "Eles querem agradecer aos heroicos socorristas, equipes de busca e resgate, e a todos os que trabalham incansavelmente 24 horas por dia", disse a secretária de imprensa, Jen Psaki.

O casal presidencial também deseja "encontrar as famílias que vivem esta terrível tragédia, para oferecer-lhes conforto enquanto os esforços de busca e resgate continuam", acrescentou a assessora.

Biden declarou estado de emergência na sexta-feira, permitindo ajuda federal para operações de resgate e realocação para os sobreviventes. O presidente americano disse no fim de semana que seu governo estava "pronto para fornecer qualquer apoio ou assistência necessária". "Este é um momento inimaginavelmente difícil para as famílias que sofrem com esta tragédia", disse ele em um comunicado no domingo (27).

Busca "meticulosa e exaustiva"

Moradores dos outros blocos do complexo Champlain Towers South que permaneceram intactos relataram ter acordado, por volta da 1h30 do dia 24 de junho (08h30 em Brasília), por um barulho semelhante ao de um trovão que sacudiu seus quartos.

As equipes de resgate que chegaram momentos após a queda da torre de 55 apartamentos ajudaram a evacuar dezenas de moradores e retiraram um adolescente vivo dos escombros. Mas, desde então, nenhum sobrevivente foi encontrado. As autoridades enfrentam a frustração crescente de familiares e amigos de moradores ainda desaparecidos sob uma enorme pilha de concreto e ferro retorcido.

A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, disse nesta terça-feira que o número de mortos não aumentou em relação aos 11 relatados na tarde de segunda-feira (28), ressaltando a lentidão de uma busca "meticulosa e exaustiva" por sobreviventes. "Atualmente há 210 pessoas trabalhando no local. A equipe de busca e resgate da cidade aumentou com equipes de todo o estado e de todo o mundo", disse Levine Cava.

Em meio ao calor sufocante e à chuva, as equipes nacionais, juntamente com especialistas de Israel e do México, verificam as ruínas dia e noite em busca de sinais de vida. Mas apesar de todos esperarem por um milagre, as perspectivas tornaram-se cada vez mais sombrias com o passar das horas.

Dois venezuelanos foram identificados entre os mortos e há outros 29 latino-americanos ainda desaparecidos: nove da Argentina, seis da Colômbia, seis do Paraguai, quatro da Venezuela, três do Uruguai e um do Chile. "Sentimos que esta tragédia em Miami é nossa porque é o principal cidade de venezuelanos nos Estados Unidos", disse Carlos Vecchio, representante diplomático do opositor venezuelano Juan Guaidó, considerado presidente interino da Venezuela pelos Estados Unidos. "Não vamos perder as esperanças!", pediu Vecchio, após visitar o local nesta terça-feira.

Advertência aos condôminos

As autoridades locais prometeram uma investigação "completa" sobre as causas do desabamento. Segundo uma carta divulgada nesta terça-feira pela mídia norte-americana, o presidente da associação dos condôminos do complexo Champlain Towers South, Jean Wodnicki, alertou os moradores há dois meses sobre a "deterioração" crescente do prédio. No texto, com data de 9 de abril, ele estimou que seria necessário investir cerca de US$ 15 milhões de dólares nas obras necessárias para resolver problemas estruturais.

Desde 2018, "a deterioração do concreto se acelerou, e a condição do telhado piorou consideravelmente", alertou Wodnicki. A data faz referência a um relatório com uma análise sobre a luxuosa construção, assinado por um engenheiro, que já indicava "danos estruturais significativos", bem como "rachaduras" no porão do prédio.

"A impermeabilização nas bordas da piscina e a via de acesso para veículos (...) já ultrapassou sua vida útil e, portanto, deve ser removida e totalmente substituída", escreveu o especialista Frank Morabito no documento divulgado pelo governo de Surfside. O engenheiro recomendava obras de reparação necessárias "em um prazo razoável", sem, no entanto, indicar abertamente um risco de colapso.

(Com AFP)

