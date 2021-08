Governo Maduro e oposição venezuelana se reúnem no México; o que esperar da negociação?

Negociações entre representantes da oposição e do governo da Venezuela, Juan Guaidó (esquerda) e Nicolás Maduro (direita), começam no México nesta sexta-feira, 13 de agosto de 2021. YURI CORTEZ, Juan BARRETO AFP/File

Texto por: RFI 4 min

Nesta sexta-feira (13) começa no México o diálogo entre o governo e a oposição da Venezuela. Pela terceira vez, eles se encontram em uma mesa de negociações no exterior. A pauta da reunião está centrada nas sanções internacionais, na libertação de presos políticos e nas condições eleitorais, sem que a permanência de Nicolás Maduro no poder seja colocada em xeque.