Terremoto no Haiti já deixou centenas de mortos

Um novo balanço divulgado na tarde deste sábado (14) informou que o terremoto que sacudiu o Haiti pela manhã já fez pelo menos 227 mortos. O número foi confirmado pela Proteção Civil haitiana.

Publicidade Leia mais

“O balanço do terremoto aumentou e passou para 227 mortos, dos quais 158 no sul do país. Há centenas de feridos e de desaparecidos”, informaram as autoridades por meio das redes sociais.

“As primeiras operações de regaste, feitas por socorristas profissionais e por membros da população, permitiram retirar muitas pessoas dos escombros. Os hospitais continuam recebendo feridos”, completou a Proteção Civil.

O terremoto de magnitude 7.2 ocorreu mais de 160 km a sudoeste da capital haitiana, Porto Príncipe, de acordo com o USGS, por volta das 8h30, horário local (12h30 GMT).

O longo choque foi sentido em todo o país e danos materiais foram registrados em várias cidades, segundo imagens de testemunhas no sudoeste da península da ilha, publicadas em redes sociais. Prédios, escolas e residências foram danificados no terremoto, de acordo com moradores da área afetada.

Moradores ajudam equipes de socorro a resgatar vítimas sob os escombros AP - Duples Plymouth

Históricos de catástrofes

O Haiti já tem um histórico de terremotos. Em 12 de janeiro de 2010, um tremor de magnitude 7 na escala Richter devastou a capital haitiana e várias cidades no interior do país.

Mais de 200.000 pessoas foram mortas e outras de 300.000 outras ficaram feridas na tragédia, que deixou 1,5 milhão de pessoas desabrigadas.

Instabilidade política

O terremoto acontece no momento em que o Haiti vive uma grave crise política. O presidente Jovenel Moise, 53 anos, foi assassinado no dia 7 de julho, por uma gangue armada.

O país é atormentado pela insegurança e a ação de gangues, uma situação que foi agravada durante a presidência de Moise. A morte do chefe de Estado reacendeu tensões históricas entre o norte do Haiti e o oeste, onde fica a capital, Porto Príncipe.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro