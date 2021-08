Furacão Ida atinge com força Louisiana e deixa Nova Orleans no escuro

Ida atingiu Porto Fourchon, na Louisiana, no domingo (29) com ventos de até 240 km/h e rajadas de quase 300 km/h. O furacão, que perdeu força e foi rebaixado da categoria 4 para 1, se dirige agora para o Mississipi. Nesta segunda-feira (30), ele deixou ao menos um morto e Nova Orleans no escuro.

Publicidade Leia mais

Com informações do correspondente da RFI nos Estados Unidos, Thomas Harms

O governador da Louisiana avaliava que Ida pudesse ser o furacão mais devastador desde 1850. O temor era a repetição do devastador Katrina, que deixou mais de 1.600 mortos há exatamente 16 anos. Nesta segunda-feira, Ida foi rebaixado para a categoria 1, mas deixou um rastro de destruição por onde passou.

O furacão derrubou árvores e arrancou telhados de casas. No bairro francês de Nova Orleans, cerca de 20 barcas vagueiam sem rumo no rio Mississipi. Uma pessoa morreu na queda de uma árvore em Prairieville, perto de Nova Orleans, indicaram as autoridades locais.

"Luz só com gerador"

A companhia Entergy, que distribui energia elétrica no sudeste da Louisiana, “confirmou que Nova Orleans estava sem energia elétrica”, tuitou NOLA Ready, a agência do Escritório da Segurança Interna e Prevenção. “A única eletricidade disponível na cidade vem de geradores”, detalhou a agência. Ao todo, quase um milhão de habitantes estavam sem luz, segundo o site especializado PowerOutage.US.

"Ficamos sem luz em toda a cidade! É hora de permanecer em casa, em locais seguros. Não é o momento de se arriscar do lado de fora", tuitou a prefeita de Nova Orleans, LaToya Cantrell. As empresas fornecedoras de energia enviaram centenas de caminhões para consertar os estragos provocados pelo furacão e restabelecer a eletricidade.

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Espera-se ainda muita chuva e inundações que podem durar vários dias. As autoridades locais tentam tranquilizar a população garantindo que, em 16 anos, aprenderam a melhor se preparar para prevenir as consequências de furacões e tempestades. "Nosso Estado está mais forte que há 16 anos. Fizemos muitas obras para limitar os estragos. Aprendemos com Katrina e implementamos as ações necessárias. Garanto que estamos prontos", declarou Stephen McCraney, diretor da Agência de Gestão de Crises do Mississipi.

"Fique abrigado onde estiver por pelo menos 72 horas"

As recomendações para a população sair da região foram largamente acatadas. Quase 1.600 pessoas estão atualmente abrigadas nos 23 refúgios da Louisiana.

Mas este número pode aumentar pois muitos moradores decidiram, por enquanto, permanecer em suas casas. Na costa, na cidade de Grand Isle, quarenta moradores se recusaram a abandonar o local e as autoridades não têm, até agora, nenhuma notícia deles. A cidade está totalmente inundada e isolada do mundo. “Temos entre 75 a 200 pessoas bloqueadas em Barataria”, declarou o prefeito Tim Kerner. “Os ventos ainda estão muito fortes e não podemos ainda enviar navios para recuperá-los”, explicou.

As equipes de resgate preveniram que não poderão intervir durante a noite. “Depois da passagem do furacão, vocês deveram se preparar para ficar abrigados onde estiverem ao menos 72 horas”, preveniu o governador do Estado, John Bel Edwards.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro