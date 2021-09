Biden aprova leilão de petróleo e gás, retrocesso no combate às mudanças climáticas

O presidente americano Joe Biden que prometeu um plano para o clima e moratória da exploração de petróleo, acaba de aprovar leilão do material. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP

Texto por: RFI 3 min

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na terça-feira (31) que planeja abrir mais de 320.000 km2 no Golfo do México para a exploração de petróleo e gás, depois que um tribunal decidiu contra a moratória imposta pelo governo na região. Esta decisão representa um grande retrocesso para o ambicioso programa climático da Casa Branca e foi rapidamente criticada por uma coalizão de defensores do meio ambiente.