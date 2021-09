Democrata mantém governo da Califórnia, apesar de acusações de fraude pelos republicanos

O governador Gavin Newson fala a repórteres após confirmar sua permanência no comando da Califórnia. 14.09.2021 AP - Rich Pedroncelli

Texto por: RFI 2 min

Gavin Newsom continua sendo o governador da Califórnia, o estado mais populoso e rico dos Estados Unidos. Menos de uma hora após o fechamento das urnas na terça-feira (14), o "não" obteve mais de 66% dos votos com mais de 60% dos votos já apurados, segundo a CNN e a NBC. O democrata precisava vencer por maioria absoluta para evitar a demissão. É uma vitória de Gavin Newsom, mas também do Executivo e do presidente Joe Biden, que foi à Califórnia para apoiá-lo na véspera da votação.