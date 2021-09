EUA prometem acelerar expulsão de migrantes retidos na fronteira do Texas

© via REUTERS - OFFICE OF U.S. CONGRESSMAN TONY

Mais de 10.000 migrantes, majoritariamente do Haiti, estão abrigados embaixo de uma ponte na fronteira sul dos Estados Unidos com o México, desde quinta-feira 16 de setembro de 2021.

Os Estados Unidos vão aumentar o número e a capacidade dos "voos de deportação" para milhares de imigrantes que estão acampados na cidade texana de Del Rio (sul), informou o Departamento de Segurança Interna neste sábado (18).

Mais de 10.000 migrantes, majoritariamente do Haiti, estão abrigados embaixo de uma ponte na fronteira sul dos Estados Unidos com o México. As condições são precárias e o acampamento provisório cresce rapidamente. A situação provoca uma crise humanitária que coloca em apuros o governo de Joe Biden.

Os migrantes estão em uma área controlada pelas autoridades de alfândega e fronteiras americanas. Quatrocentos soldados adicionais foram mobilizados para tentar conter a crise e "melhorar o controle da área", segundo um comunicado do Departamento de Segurança Interna.

As autoridades informaram que vão adicionar "meios de transportes” para acelerar o ritmo (dos voos) e aumentar a capacidade" de transferência "para o Haiti e outros destinos nas próximas 72 horas".

Os migrantes chegaram na pequena cidade de Del Rio, Texas, cruzando o Rio Grande que separa os Estados Unidos do México. Dos 2.000 migrantes no início da semana, o número subiu para 10.500 na quinta-feira (16) à noite, segundo Bruno Lozano, prefeito desta cidade limítrofe com a mexicana Ciudad Acuña.

Estado de emergência

Na sexta-feira (17), o prefeito democrata, que espera mais milhares de chegadas, declarou estado de emergência e fechou a ponte para o tráfego. "As circunstâncias extremas exigem respostas extremas", declarou Lozano ao jornal Texas Tribune. "Há mulheres que dão à luz, pessoas que desmaiam pela temperatura. Outras são um pouco agressivas e isso é normal depois de todos esses dias de calor", destacou.

Mais de 1,3 milhão de pessoas foram detidas na fronteira com o México desde a chegada de Biden à Casa Branca em janeiro de 2020, um nível não visto em 20 anos. Delas, cerca de 596.000 chegaram de El Salvador, Guatemala e Honduras e mais de 464.000 do México.

A oposição republicana acusa Biden de ter provocado uma "crise migratória" ao flexibilizar as medidas de seu antecessor Donald Trump, que fez da luta contra a imigração ilegal um dos pilares de seu governo.

