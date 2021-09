Em NY, Bolsonaro tem encontros bilaterais antes da abertura da Assembleia da ONU

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, chega no final da tarde deste domingo (19) a Nova York. Antes da abertura da Assembleia Geral da ONU na próxima terça-feira (21), ele tem encontros bilaterais com dois líderes mundiais e com o secretário-geral das Nações Unidas.

Publicidade Leia mais

De acordo com a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto, Bolsonaro não tem compromissos oficiais em Nova York neste domingo. O primeiro encontro acontece na manhã de segunda-feira (20) com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, na sede do Consulado-Geral do Reino Unido em Nova York.

Na terça-feira, antes de fazer o primeiro discurso na abertura do Debate Geral da 76ª sessão da Assembleia Geral, Bolsonaro se encontra com o secretário-geral da ONU, António Guterres e com o presidente da Polônia, Andrezej Duda. O líder ultraconservador polonês é um dos aliados do presidente brasileiro na Europa. Nenhuma outra reunião bilateral está prevista e o retorno a Brasília acontece na terça-feira à noite.

Bolsonaro tem sido muito criticado por líderes de potências ocidentais, como o presidente americano Joe Biden ou o francês Emmanuel Macron, por sua política ambiental. Segundo a imprensa brasileira, o presidente de extrema direita prometeu a apoiadores que iria em sua fala na ONU apresentar “a realidade do Brasil” e “verdades”.

As intervenções dos mais de 100 chefes de Estado e de governo previstos na Assembleia das Nações Unidas deste ano serão em formato híbrido. O foco dos debates será a reconstrução pós-pandemia, a sustentabilidade, os direitos fundamentais e a consolidação da organização. O tema da 76ª sessão é “Construindo resiliência por meio da esperança - para se recuperar da Covid-19, reconstruir de forma sustentável, responder às necessidades do planeta, respeitar os direitos das pessoas e revitalizar as Nações Unidas”.

Acordo nuclear iraniano

A Assembleia Geral da ONU é uma oportunidade para a realização de várias reuniões bilaterais entre líderes mundiais. O novo chefe da diplomacia iraniana vai aproveitar a viagem a Nova York para se encontrar com diplomatas alemães, chineses, franceses, britânicos e russos, representantes do grupo que negociou acordo do programa nuclear do país. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hosein Amir Abdollahian, chega à cidade nesta segunda-feira. Ele foi nomeado em agosto e esta será sua primeira viagem oficial aos Estados Unidos.

Uma eventual reunião com autoridades americanas não está marcada. Durante a administração Trump, os Estados Unidos se retiraram do acordo, firmado em 2015.

Outra reunião à margem da Assembleia da ONU que gera expectativa é o encontro entre os chanceleres da França e dos Estados Unidos. O americano Antony Blinken e o francês Jean-Yves Le Drian estarão em Nova York e devem se encontrar para tentar resolver a crise diplomática inédita entre os aliados históricos. A tensão começou depois que a Austrália desistiu de comprar submarinos convencionais franceses, em troca de modelos americanos a propulsão nuclear.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro