Canadá: partido de Trudeau vence pleito antecipado, mas premiê não consegue recuperar maioria

O próximo governo do Canadá será formado pelo Partido Liberal de Justin Trudeau, que obteve um terceiro mandato como primeiro-ministro após uma campanha difícil, anunciaram nesta segunda-feira (20) os meios de comunicação canadenses. REUTERS - CHRISTINNE MUSCHI

Texto por: RFI 3 min

Os candidatos liberais do partido de Justin Trudeau venceram as eleições parlamentares do Canadá, um triunfo parcial para o atual primeiro-ministro, que não conseguiu recuperar a maioria após uma campanha que ser revelou mais difícil do que ele esperava.