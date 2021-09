Tribunal considera cantor R. Kelly culpado de abuso e tráfico sexual

O cantor R. Kelly, em foto de 2015 Michael loccisano GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archivos

Texto por: RFI 2 min

A estrela norte-americana do R&B Robert Kelly foi considerado culpado de todas as acusações que enfrentava diante da Justiça. O tribunal de Nova York reconheceu a responsabilidade do cantor em uma série de crimes, inclusive de dirigir um “sistema” de exploração sexual que envolvia menores.