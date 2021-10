Após críticas, EUA limitam regras para deportação de imigrantes sem documentos

A cena dos policiais da Alfândega controlando a passagem dos imigrantes haitianos em Del Rio, no Texas, chocou a opinião pública AP - Felix Marquez

Texto por: RFI 2 min

Os Estados Unidos irão deportar imigrantes sem documentos apenas se eles representarem uma ameaça à segurança do país. As novas diretrizes do governo americano foram anunciadas nesta quinta-feira (30).