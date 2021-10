Venezuela suspende diálogo com oposição após extradição aos Estados Unidos de empresário ligado a Maduro

O empresário Alex Saab (direita), considerado testa de ferro do regime de Nicolas Maduro, foi extraditado de Cabo Verde aos Estados Unidos no sábado, 16 de outubro de 2021. Ele é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. © https://www.entornointeligente.com/

Texto por: RFI 4 min

O governo da Venezuela suspendeu a participação de seus delegados na reunião com a oposição marcada para este domingo (17), no México, após a extradição de um empresário acusado de corrupção e próximo do presidente Nicolás Maduro. O empresário colombiano Alex Saab, considerado testa de ferro do regime, foi extraditado de Cabo Verde para os Estados Unidos no sábado (16).