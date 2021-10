Biden reduz pacote social e ambiental à metade do valor para vencer resistência do Congresso

O presidente americano, Joe Biden, reduziu à metade o montante de seu plano de gastos sociais e ambientais para os próximos dez anos, com o objetivo de superar a resistência à aprovação do pacote no Congresso. Biden diminuiu o montante para US$ 1,75 trilhão e pediu ao Congresso para aprovar o projeto de lei o mais rapidamente possível.

Publicidade Leia mais

A proposta inicial, considerada alta demais, vinha sendo criticada por alguns deputados e senadores democratas e pela oposição republicana, que via um risco de inflação nos próximos anos caso uma quantia muito grande de dinheiro inundasse a economia americana. Com isso, Biden anunciou o recuo pouco antes de embarcar para a Europa, onde irá participar da cúpula do G20 em Roma, sábado (30) e domingo (31), e da Conferência da ONU sobre mudanças climáticas (COP26), a partir de segunda-feira (1), em Glasgow.

"Depois de meses de negociações difíceis e intensas, temos um acordo dentro de um âmbito que acredito que poderá ser adotado”, tuitou o presidente, antes de se dirigir ao Congresso. Ainda que o montante tenha sido cortado pela metade, para obter o apoio de todas as alas do Partido Democrata, Biden qualificou o programa de "histórico".

"O presidente Biden está convencido de que o novo formato do acordo pode ser adotado por ambas as casas do Congresso e está ansioso para assiná-lo", declarou a Casa Branca, ansiosa para obter uma vitória política após meses de tensão sobre o financiamento do plano "Build Back Better", algo como "Construir Melhor" em português, que pretende modernizar os Estados Unidos.

The Build Back Better Framework will set the U.S. on course to meet our climate targets, create millions of good-paying jobs, and grow our economy from the bottom up and the middle out.



It’s fully paid for by asking corporations and the wealthiest to reward work, not wealth. — Joe Biden (@JoeBiden) October 28, 2021

Biden quer chegar à Europa trazendo a imagem de que os Estados Unidos estão comprometidos com a transição energética e com o crescimento econômico, bem como com a luta contra as desigualdades sociais e a evasão fiscal. Além do plano de gastos sociais e ambientais, o Congresso também deve validar um segundo plano de cerca de US$ 1 trilhão para modernizar a infraestrutura do país.

“O presidente acredita que a (nova) estruturação permitirá que ele ganhe o apoio dos 50 senadores democratas e terá a aprovação da Câmara dos Representantes”, disse uma autoridade do governo.

A Casa Branca afirma que Biden ouviu os "argumentos de todas as partes" e "negociou de boa fé" com os senadores centristas Joe Manchin e Kyrsten Sinema, a liderança do Congresso e um amplo número de parlamentares. Os votos de Manchin e Sinema são fundamentais para a adoção dos dois programas porque a maioria democrata no Senado é tão apertada que uma única voz dissonante equivale a um veto. Esses dois senadores têm obstruído a proposta até agora. Eles consideram o valor muito alto e se opõem também à forma de financiá-lo, em particular com aumentos de impostos para empresas e famílias mais ricas.

Na manhã desta quinta-feira, Biden se juntou aos democratas no Capitólio para as negociações finais. O presidente e seu governo nunca deixaram de destacar a importância desses planos, argumentando que os Estados Unidos estão perdendo competitividade e se tornaram um aluno pobre entre os países avançados, seja em educação, meio ambiente ou rede de segurança social.

Em um documento detalhando as medidas, a Casa Branca observa que o plano "economizaria para a maioria das famílias americanas mais da metade de suas despesas com creches" e "proporcionaria dois anos de pré-escola gratuita para cada criança de 3 e 4 anos" de idade. Hoje, a maioria das escolas do país não acolhe crianças antes dos 5 anos. O pacote também inclui a continuidade dos créditos fiscais concedidos em função do número de crianças nas famílias e amplia o acesso aos cuidados que prestam serviços a domicílio.

US$ 555 bilhões para o clima

Dirigindo-se aos participantes da COP26, a Casa Branca enfatiza que o plano “Build Back Better” contempla “o maior esforço (financeiro) para lutar contra as mudanças climáticas da história americana”, ou seja, US$ 555 bilhões.

Se adotado, esse programa reduziria significativamente a poluição causada pelos gases de efeito estufa, "reduziria os custos de energia dos consumidores (...), criaria centenas de milhares de empregos de alta qualidade e promoveria a justiça ambiental". É um investimento "único (...) na história", voltado para os setores de construção, transportes, indústria, energia, agricultura e saneamento.

“O plano colocará os Estados Unidos no caminho certo para cumprir suas metas climáticas, alcançando até 2030 uma redução de 50 a 52% das emissões de gases de efeito estufa abaixo dos níveis de 2005.” Segundo a Casa Branca, os gastos podem ser financiados por "empresas grandes e lucrativas". O projeto de lei contém medidas para que essas empresas "não possam reduzir sua conta tributária a zero" e prevê disposições para que milionários e bilionários participem do financiamento.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro