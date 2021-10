Estados Unidos aprovam vacina da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos

Vacinação contra a Covid-19 com o imunizante da Pfizer-BioNTech.

A agência americana de alimentos e medicamentos (FDA) concedeu a autorização de emergência da vacina contra a Covid-19 da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos nesta sexta-feira (29).

Com isso, começa de uma nova campanha de vacinação nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira (29), a FDA deu o passo que faltava para que as 28 milhões de crianas desta faixa etária que moram no país possam ser vacinadas.

A notícia, muito aguardada pelo governo americano, chega quando o presidente Joe Biden está na Europa, tentando mostrar todos os avanços da sua administração nas questões sociais e ambientais.

Esta liberação de emergência da FDA foi concedida após cuidadosa revisão dos resultados dos testes clínicos conduzidos pela Pfizer em vários milhares de crianças.

Na terça-feira, um comitê de especialistas americanos se pronunciou a favor dessa imunização. As crianças "estão longe de ser poupadas dos danos da Covid-19", lembrou Peter Marks, do FDA, na introdução.

Os Estados Unidos se tornam, assim, o primeiro país a autorizar a vacina para esta faixa etária. O fármaco foi adaptado à idade dos vacinados e contém 10 microgramas de princípio ativo, o famoso RNA mensageiro, contra 30 microgramas da versão adulta.

Entre crianças de 5 a 11 anos, mais de 1,9 milhão de casos de Covid-19 foram registrados desde o início da pandemia nos Estados Unidos, mais de 8.300 hospitalizações e cem mortes, ele detalhou.

No dia 22 de outubro, a Pfizer havia anunciado que a sua vacina contra a Covid-19 tem uma eficácia maior que 90% na prevenção das formas sintomáticas da doença em crianças de entre 5 e 11 anos.

(Com AFP)

