Crianças de 5 a 11 anos começam a ser vacinadas contra Covid-19 nos EUA

Os Estados Unidos começaram a vacinar crianças com idades entre 5 e 11 anos com o imunizante anticovid da Pfizer-BioNTech. A nova fase da campanha pôde começar depois que os Centros para a Prevenção e o Controle de Doenças (CDC) deram seu aval oficialmente a esse imunizante na terça-feira (2), depois da autorização no final da semana passada da Agência de Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA.

O protocolo de vacinação de crianças pequenas é um pouco diferente do que está sendo utilizado a partir de 12 anos. A vacina é aplicada em duas doses, com três semanas de intervalo. Mas as injeções foram ajustadas a 10 microgramas do produto, uma dosagem inferior aos 30 microgramas por dose convencional.

Na terça-feira (2), logo após a aprovação dos Centros para a Prevenção e o Controle de Doenças dos Estados Unidos, um pequeno grupo de crianças recebeu a primeira dose em um hospital de Hartford, no estado de Connecticut, no leste do país. No total, 28 milhões de crianças estão aptas a serem vacinadas no território americano.

O presidente Joe Biden classificou como "um marco" essa nova fase da luta contra a Covid-19 no país. De acordo com testes clínicos realizados pela Pfizer em milhares de crianças, ficou demonstrado que esse imunizante anticovid tem eficácia de 90,7% na prevenção de formas sintomáticas da infecção viral na faixa etária de 5 aos 11 anos de idade.

"Sabemos que milhões de pais querem vacinar seus filhos", disse Rochelle Walensky, diretora do CDC, em um comunicado. Ela qualificou o anúncio como um "passo importante" no combate à Covid-19. "Como mãe, incentivo os pais que tenham perguntas a conversar" com os profissionais de saúde para "aprender mais sobre a importância da vacinação", declarou.

A campanha de vacinação para crianças pequenas "alcançará sua capacidade máxima na semana de 8 de novembro", calculou na segunda-feira (1) o coordenador da pandemia na Casa Branca, Jeff Zients.

Entre as crianças de 5 a 11 anos, foram registrados mais de 1,9 milhão de casos da doença nos Estados Unidos, cerca de 8.300 hospitalizações e mais de 2.300 casos de MIS-C (síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica), além de uma centena de mortes.

As doses estarão disponíveis em farmácias, hospitais pediátricos, consultórios de pediatras, médicos de família e algumas escolas.

Além dos EUA, outros países iniciaram a vacinação de crianças pequenas contra a Covid-19, entre eles Cuba, Cambodja, Israel, China e Emirados Árabes Unidos. Em alguns deles, a imunização é oferecida de forma ampla; em outros, como Israel, a vacina é direcionada a crianças com saúde frágil.

Com informações da AFP

