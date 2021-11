Após perseguição a opositores, Ortega deve vencer quarta eleição na Nicarágua e pode perpetuar repressão

Três anos e meio depois dos protestos que exigiram sua renúncia e cuja repressão deixou mais de 300 mortos, Daniel Ortega disputa novo mandato com sua esposa Rosario Murillo Oswaldo Rivas AFP

Texto por: RFI 4 min

Três anos e meio depois dos protestos que exigiam a renúncia do presidente Daniel Ortega e cuja repressão deixou mais de 300 mortos, a Nicarágua se prepara para as eleições do próximo domingo (7) que poderão confirmar o quarto mandato consecutivo do atual governante, após 14 anos no poder. Com os rivais presos, Ortega corre o risco de não ser reconhecido por parte da comunidade internacional.