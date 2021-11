Justiça mexicana decreta prisão de executivo envolvido em escândalos de subornos da Odebrecht

Emilio Lozoya é um dos principais atores na investigação de corrupção da Odebrecht no México. REUTERS - LUIS CORTES

Texto por: RFI 2 min

Emilio Lozoya, ex-diretor da estatal mexicana Pemex, a companhia petrolífera do México, foi preso nesta quarta-feira (3) por sua participação no escândalo de subornos da construtora Odebrecht. Lozoya, amigo do ex-presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), é o funcionário de mais alto escalão no México citado no escândalo de subornos da companhia brasileira, que criou rede de propinas na América Latina em troca de contratos.